Тюменцам расскажут про уличную культуру и спорт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три встречи про уличную культуру и спорт в рамках фестиваля "Битва на Туре" пройдут в Тюмени с 22 по 24 февраля. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

22 февраля в 16 часов жителей ждет мастер-класс "Уличная культура. Как работать с городом?". Алексей Краев и Ильяна Багишева расскажут, где искать ресурсы на городские события, как работать с партнерами и позиционировать событие так, чтобы о нем узнали. Заявки принимают по ссылке.

22 февраля в 17 состоится лекция "Проект в действии: секреты привлечения спонсоров для масштабных событий". Анастасия Александрова расскажет, какие инструменты для успешного привлечения партнеров и коммерческих спонсоров к мероприятиям действительно работают. Регистрация по ссылке.

24 февраля с 14 до 16 часов тюменцев зовут на публичную встречу "Культура спорта". Роман Ольховский, Владимир Волошин и Иван Шмонин поговорят о спортивных сообществах, а также обсудят механизмы работы сообществ с органами власти и партнерами. Регистрация здесь.

Мероприятия пройдут в шатре деловой программы фестиваля "Битвы на Туре". Локация – набережная города Тюмени, район моста Влюбленных. Возрастное ограничение: 16+.