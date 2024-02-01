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Всероссийский саммит по гидроразрыву пласта пройдет в Тюмени в мае

Экономика, 09:29 20 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский саммит по гидроразрыву пласта пройдет в Тюмени 16 и 17 мая. Участие в нем примут нефтесервисники, производители оборудования и материалов, представители вертикально-интегрированных компаний, сообщает Ассоциация "Нефтегазовый кластер".

Саммит ГРП - главная экспертная дискуссия по развитию и совершенствованию технологии гидроразрыва пласта.

"ГРП — сегодня наиболее эффективный инструмент интенсификации добычи углеводородов, применяемый в работе с трудноизвлекаемыми запасами, которые могут составить 70 % от всей разрабатываемой в России нефти уже к 2030 году. Практический диалог о ГПР, обсуждение новейших разработок, тенденций и рассмотрение практических кейсов, так или иначе, отразится на работе всех участников нефтегазового рынка", - рассказали организаторы.

К участию в мероприятии приглашены крупнейшие нефтегазовые компании: "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, "Новатэк", НК "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и другие.

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