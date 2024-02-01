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Тюменские хирурги-онкологи провели успешную пересадку кожи лица

Общество, 14:37 20 февраля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Успешную пересадку кожи лица провели пожилой пациентке хирурги Медицинского города. 74-летняя тюменка обратилась в учреждение с опухолью на лбу. Учитывая возраст пациентки и локализацию образования, медики приняли решение о проведении лучевой терапии, сообщает областной департамент здравоохранения.

Для лечения был выбран метод близкофокусной рентгенотерапии, который эффективен в отношении базальноклеточного рака кожи и имеет ряд преимуществ перед хирургическим методом. Обычно врачам удается добиться полной регрессии опухоли с сохранением эстетичности кожных покровов. Однако в этом случае им не удалось достичь этой регрессии.

"Мы удалили саму опухоль и постлучевой рубец. В результате на лице образовался дефект размерами 4 на 4 сантиметра. Для лица это достаточно большая площадь, такой дефект выглядел бы некрасиво и приносил бы пациентке много психологического дискомфорта. Поэтому на втором этапе операции мы провели реконструкцию данной области", - рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Динара Вонтлая.

Хирурги сделали дополнительные разрезы в височных областях и на лбу для пересадки кожно-подкожных лоскутов. Со временем рубец станет практически незаметен, и женщина вернется к прежней жизни, не испытывая неудобств по поводу внешнего вида.

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# лечение , Медицинский город , онкология

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