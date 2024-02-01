  • 20 февраля 202420.02.2024вторник
  • USD92,4102
    EUR99,4889
  • В Тюмени -13..-15 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Мастер-класс по скоростной SMT-пайке для тюменских школьников пройдет на чемпионате "Кванторейс"

Общество, 15:10 20 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс по скоростной SMT-пайке и разработке электроники пройдет на площадке проведения межрегионального чемпионата "Кванторейс" (ул. Госпаровская, 622, "Инженерный центр") 22 февраля с 10 до 14 часов.

Участники научатся паять современные платы с чип-компонентами. По итогам соревнований 10 лучших и самых быстрых "Электроников" получат памятные дипломы и подарочные наборы.

"Ученику без опыта и знаний будет так же легко спаять светодиодное сердце, как собрать картину по номерам. Каждый участник оставит себе результат работы - светящееся сердечко, которое может быть магнитным значком или использоваться как магнит на холодильник", - рассказали организаторы.

Партнер чемпионата и организатор мастер-класса - образовательная экосистема для просвещения в области разработки электронных устройств "SAMSON".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# соревнования , чипы , электроника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 20.02.2024Канализационный коллектор под Транссибирской магистралью реконструируют в Тюмени
15:10 20.02.2024Мастер-класс по скоростной SMT-пайке для тюменских школьников пройдет на чемпионате "Кванторейс"
14:48 20.02.2024Тюменцев защитят от фишинга и утечек персональных данных
14:37 20.02.2024Тюменские хирурги-онкологи провели успешную пересадку кожи лица