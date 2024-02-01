В Тюменской области выделяют средства на устройство пожарных водоемов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Целевые средства на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах выделяют в Тюменской области. Эти работы должны быть завершены качественно и в срок, заявил губернатор Александр Моор по время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 20 февраля.

"Не будет лишним еще раз оценить уроки, которые мы с вами получили в сложной обстановке 2023 года. Времени до нового пожароопасного сезона осталось совсем немного. Мы продолжаем наращивать численность и техническую оснащенность наших пожарных и лесопожарных формирований. Существенно обновило свою технику за прошедший год и Главное управление МЧС России по Тюменской области", – сказал глава региона.

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В заседании областной комиссии принял участие заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.