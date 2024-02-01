В Тюменской области успешно реализуются программы капремонта школ

| Фото: пресс-службе ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-службе ТРО партии "Единая Россия"

Тюменская область вошла в число лучших регионов по итогам реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов в 2023 году. Итоги работы подвели на совместном селекторе Министерства просвещения и партийного проекта "Единой России" "Новая школа".

Так, в 2023 году в рамках нацпроекта "Образование" в регионе ввели в эксплуатацию семь новых школ на 4 тыс. 263 места. До 2026 года за счет средств областного бюджета запланировано ввести 11 школ на 3 тыс. 834 места, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Руководитель депутатской фракции "Единой России" в Тюменской областной думе, региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов рассказал, что в рамках народной программы партии на 2024-2025 годы в программу капремонта попала Ишимская школа-интернат и второй корпус тюменской школы №22.

"Как региональный координатор партпроекта вместе с родителями и депутатами продолжу контролировать ремонт и строительство школ на всех этапах", - добавил Андрей Артюхов.

Как сообщил на федеральном штабе секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в целом в стране ремонт завершён в 2 тыс. 422 зданиях школ. Из них в 1 тыс. 520 зданиях – за счёт федеральных средств, в 902 зданиях – за счёт средств региональных бюджетов.

В общей сложности за два года реализации программы, старт которой дал президент на съезде "Единой России" в 2021 году, капитально отремонтировали более 4 тысяч объектов.

"В 2024 году ремонт запланирован в 1 тыс. 47 школах. Из них 530 - с завершением работ в 2025 году. На 15 февраля по 360 объектам все конкурсные процедуры завершены, контракты заключены", - добавил Андрей Турчак.

Что касается строительства новых школ, то с 2019 года по программе открылись 1 тыс. 344 школы общей мощностью 793 тысячи мест. По итогам прошлого года введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест. Не завершены работы в 17 школах в 11 регионах на 15 тысяч мест.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что по программе строительства новых школ до конца 2024 года должно быть сдано не менее 1,3 тысячи новых зданий. Говоря о строительстве детсадов, Сергей Кравцов сообщил, что за несколько лет действия программы построено 1 тыс. 676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать дефицит мест в детских садах в регионах.

"В 2024 году, который объявлен Годом семьи, нам предстоит ввести в эксплуатацию 363 школы. И завершить масштабную программу по строительству новых школ, чтобы сконцентрироваться на расширении программы по капитальному ремонту. Мы надеемся, что в неё войдут детские сады и колледжи", - отметил министр.

Также, по словам секретарь Генсовета, в мае "Единая Россия" запустит информационный портал "Спутник народной программы". На нём будет содержаться информация обо всех школах, участвующих в программе капремонта, можно будет получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы.