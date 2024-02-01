В Тюмени стартовала регистрация на проект "Стальной характер"

| Фото: Группа ВКонтакте «Стальной Характер | Тюменская область» | Фото: Группа ВКонтакте «Стальной Характер | Тюменская область»

Регистрация на юбилейный сезон проекта "Стальной характер" стартовала в Тюмени. Подать свои заявки можно до 8 марта включительно на сайте мероприятия, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Первый экстремальный забег юбилейного, десятого, сезона проекта "Стальной характер" пройдет 9 марта на территории базы отдыха "Кулига-парк". На спортивном событии встретятся более тысячи любителей бега из Тюменской области, Екатеринбурга, Сургута и других городов.

Любителей спорта ожидают трассы длиной 3 км, 5 км, 9 км с более 25 препятствиями. Им предстоит преодолеть глубокие сугробы, подняться по вертикальной стене, взобраться на блоб и многое другое. Три варианта дистанций рассчитаны как на новичков, так и на опытных спортсменов.

Принять участие можно как индивидуально, так и в составе команды. Индивидуальный формат подойдет для хорошо подготовленных спортсменов или для тех, кто предпочитает заниматься спортом самостоятельно. Командный формат предполагает участие в забеге с группой друзей, коллег или единомышленников. Минимальное количество участников команды – шесть человек.

Всего в рамках нового сезона "Стального характера" в этом году состоится пять мероприятий в Тюменской области, среди которых три экстремальных забега и два беговых мероприятия. Кроме того, проект охватит еще десять регионов России.