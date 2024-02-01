Почти 9 тысяч молодых тюменцев впервые примут участие в выборах президента РФ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 9 тыс. молодых жителей Тюменской области впервые в этом году примут участие в выборах. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в День молодого избирателя, который состоялся в Тюменской областной думе.

Он напомнил, что совсем скоро состоятся выборы президента РФ.

"Голосование на выборах пройдет в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта, - сообщил Игорь Халин. – В регионе зарегистрировано более 1 миллиона 160 тысяч избирателей, из них 8 тыс. 688 человек придет на избирательные участки впервые".

День молодого избирателя ежегодно проводится Общественной молодежной палатой совместно с областным избиркомом. На этот раз оно было посвящено 30-летию областного законодательного органа. Традиционно в программу встречи вошли беседы с депутатами, деловые игры и викторины.