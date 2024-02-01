Более 30 % домовладений обошли члены участковых избирательных комиссий в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

За четыре дня реализации проекта "ИнформУИК" членам избирательных комиссий удалось обойти более 30 % домовладений в Тюменской области. Поквартирные и подомовые обходы начались с 17 февраля по всей стране.

Об этом сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Тюменской области Андрей Николаев на круглом столе "Реализация федерального проекта "ИнформУИК: вопросы адресного информирования и позитивного опыта общения обходчиков с избирателями" в ДТиС "Пионер" 21 февраля.

По его словам, на 20 февраля на некоторых территориях процент проинформированных о выборах избирателей превышает 50. Рекордсмен среди муниципальных образований Бердюжский район — на его территории о выборах проинформировано 91,61 % избирателей. За ним идет Сорокинский район — с 58,73 % и Юргинский, где обходчики пообщались с 53,80 % избирателей. В Тюмени этот показатель на отметке в 25 %.

Всего 3 тыс. 886 обходчиков должны посетить 615 тыс. домовладений по всей области. Основная задача – 80 % открытых дверей.

"Мы взяли цифру с запасом, потому что есть домовладения, где люди не прописаны и много новостроек, особенно в областном центре. Приходится общаться с людьми, которых у нас нет в мобильном приложении, то есть нет адреса, где проживает избиратель. В регистре он у нас не значится, но при этом он фактически проживает в квартире без регистрации, соответственно, мы должны провести опрос. У нас должно хватить раздаточных материалов", – поделился Андрей Николаев.

Каждому избирателю выдают листовки с информацией о кандидатах, рассказывают о дате и способах голосования, месте расположения и времени работы участковых избирательных комиссий. Если избиратель выскажет пожелание проголосовать дома, то обходчики принимают соответствующее заявление.

"Наша основная задача дать информацию о выборах. В буклетах обозначены даты голосования, каналы, по которым можно получить информацию, горячая линия, время голосования, напоминание, что нужно не забыть паспорт, как проголосовать на участке, на дому и многое другое", - добавил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"ИнформУИК" продлится до 7 марта. Время работы в выходные дни с 10 до 14 часов, в будни - с 17 до 20 часов.

Напомним, тюменская общественная палата и "Ростелеком" заключили соглашение о взаимодействии на выборах президента, которые состоятся 15, 16 и 17 марта.

Виктория Макарова