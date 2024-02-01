В Тюмени подготовили более 500 событий ко Дню защитника Отечества

| Фото: из сообщества "Тюменский театр кукол" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменский театр кукол" во ВКонтакте

Больше 500 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, пройдут в Тюмени, сообщает региональный департамент культуры.

Дома культуры пригласят на концертные программы. В музеях и библиотеках состоятся выставки, лекции, познавательные игры. Театры покажут тематические спектакли.

23 февраля в 16 часов в Тюменском театре кукол начнется спектакль "Детство, опаленное войной". В 18 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова стартует экскурсия "Честь и Слава русского мундира".

24 февраля в 14 часов в Музее "Городская дума" начнется музыкальный квиз "Катюша".

25 февраля в Музейном комплексе им. Словцова пройдет творческая встреча с Анатолием Омельчуком, покажут фильм "Иван Советского Союза". Начало - в 12 часов.

В 15 часов в ДНК "Строитель" (ул. Текстильная, 5а) дадут старт концерту любительского академического хора им. В. Гостева "Люблю тебя, мой край родной".

С подробной афишей можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.