Ремесленников Тюменской области приглашают на бесплатное мероприятие по продвижению своих брендов

| Фото: Центр развития ремесленничества "Здесь" (архив) | Фото: Центр развития ремесленничества "Здесь" (архив)

Обучающее мероприятие для ремесленников Тюменской области проведут в с. Юргинское 23 марта.

Участников ждет насыщенная программа, разработанная таким образом, чтобы мастера за один день погрузились в мир маркетинга, социальных сетей, освоили тонкости предметной фотосъемки, обменялись опытом с коллегами-ремесленниками и расширили свои профессиональные связи.

Это часть большого проекта – "Комплексная программа поддержки ремесленничества", который включает пять выездных семинаров и десять открытых онлайн-лекций. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Авторы - действующие ремесленники с большим практическим опытом. А это значит, что им знакомы все боли мастеров, сильные и слабые стороны этого бизнеса, и говорить с участниками они будут на одном языке", - отметили организаторы.

| Фото: Центр развития ремесленничества "Здесь" (архив) | Фото: Центр развития ремесленничества "Здесь" (архив)

Программа сконцентрирована на получении практических навыков, которые легко внедрить в свое дело и получить первые результаты: повысить ценности ручного труда в глазах потенциальных покупателей, выйти на новую аудиторию и рост продаж.

Авторы проекта видят большой потенциал в развитии ремесленничества в Тюменской области, учитывая рост туристического интереса к региону и фокус на развитии креативных индустрий в последние несколько лет.

| Фото: Центр развития ремесленничества "Здесь" (архив) | Фото: Центр развития ремесленничества "Здесь" (архив)

Участников ждут лекция "Ремесленное предпринимательство и маркетинг" от бизнес-тренере, социального предпринимателя, основателницы ремесленного бренда "Эбием" Альфии Кабировой, лекция "Продвижение мастера в социальных сетях" от мастера-кожевенника, руководителя кожевенной мастерской ADRON Crafts Андрея Щебельника, мастер-класс "Предметная фотосъемка ремесленных изделий" от фотографа, владельца семейной гончарной мастерской "РетроХауз" Максима Слуцкого.

Принять участие в обучающем мероприятии и вывести свой бизнес на новый уровень могут все желающие, независимо от ремесленного направления и района проживания. Подать заявку могут как зарегистрированные мастера (ИП, самозанятые), так и мастера, не имеющие официального статуса.

Благодаря гранту участие для мастеров в мероприятии бесплатное. Но количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Она завершится 20 марта.

Получить дополнительную информацию, задать вопросы можно по телефону: +7 (996) 321-16-72.