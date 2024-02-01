Тюменские футболисты сыграют с краснодарской "Кубанью" в Турции

| Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" сыграют с краснодарской "Кубанью" на зимнем сборе в турецком Белеке 22 февраля. Начало матча в 19 часов по тюменскому времени.

С "Кубанью" тюменцы в нынешнем сезоне уже провели два матча в рамках МЕЛБЕТ-Первой лиги – в Краснодаре была ничья 1:1, а в Тюмени сибиряки победили со счетом 3:0. В этом турнире "Тюмень" занимает 4 место, а "Кубань" - 15, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Добавим, в 13 часов по тюменскому времени пройдет контрольный матч с "Нефтчи" из Узбекистана.