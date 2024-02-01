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Учитель из Ялуторовского района получила награду за спасение детей из пожара

Общество, 19:55 22 февраля 2024

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Знак отличия Тюменской области "За мужественный поступок" получила учитель Коктюльской школы Ялуторовского района Лида Шипичкина. В 2023 году педагог спасла детей из горящего дома, сообщает пресс-служба районной администрации.

31 августа учитель проходила мимо дома 21 по ул. Советской и услышала крики о помощи. В задымлённой комнате дома она обнаружила четверых малолетних детей. Когда дети были в безопасности, женщина вызвала пожарную охрану.

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# знак отличия , спасение

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