Тюменская область признана лучшей в стране по санаторному и оздоровительному отдыху

| Фото: vk.com/visittyumen | Фото: vk.com/visittyumen

Тюменская область признана победителем в номинации: "Регион санаторного и оздоровительного отдыха" по итогам III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в Санкт-Петербурге. Регион конкурировал наравне с Краснодарским краем, Татарстаном, Курганской областью.

Вдвойне приятно стать победителем в престижной премии, потому что регион в этом направлении работает относительно недавно, сказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Наш успех оказался в нашем системном подходе. И второе – мы на сегодняшний день представляем реально тот продукт, о котором говорят в других регионах. Мы говорим о формате продуктов, отвечающих современным туристам, которые не готовы платить за 14-21 день пребывания в санатории. У нас есть короткие программы, есть туры выходного дня. И есть все бальнеологические факторы плюс термы – мощное конкурентное преимущество перед другими регионами", - пояснила Трофимова.

Вторая награда региона в номинации "Лучший туристический маркетинг региона". Диплом победителя вручен партнерам регионального департамента туризма - руководителю коммуникационного агентства "Менделеев-маркетинг" Андрею Тарасенко.

Дипломы за вторые места Тюменская область получила в номинации: "Регион устойчивого туризма" и в спецноминации от попечительского совета премии Russian Travel Awards "Знай наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России".

"Для каждого региона считается престижным быть номинированным. В определении номинантов и номинаций участвует большое экспертное сообщество. Это ведущие организации сферы – ассоциация туроператоров России, Российский союз туриндустрии и крупные федеральные туроператорские компании", - уточнила Мария Трофимова.

Тюменская область год от года наращивает туристическую привлекательность. По итогам 2023 года турпоток увеличился и составил 3,4 млн человек.

"Мы позиционируем массовый, семейный отдых и это подтверждается портретом гостей. У нас примерно 50 на 50 мужчины и женщины, преимущественно семейные. Средняя продолжительность пребывания по итогам 2023 года выросла до четырех дней, соответственно, растет и средний чек", - подытожила Трофимова.

Добавим, в III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards участвовали 47 регионов в 20 номинациях.

Анжела Лебедева