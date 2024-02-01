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Тюменского ветерана поздравили с Днем защитника Отечества

Общество, 19:41 22 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ветерана из Уватского района Петра Кошкарова поздравили с Днем защитника Отечества. Участнику Великой Отечественной войны из Ивановки активисты "Движения Первых" нарисовали праздничный плакат и выразили добрые пожелания, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"От лица всех жителей муниципалитета, губернатора региона и себя лично поздравляю вас, Петр Захарович, с наступающим праздником настоящих мужчин, с 23 февраля! Для нас всех вы пример мужества, стойкости, героизма и жизнелюбия", - сказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Также он пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни.

У Петра Кошкарова трое детей, шестеро внуков и тринадцать правнуков. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Будапешта", "За боевые заслуги", медалью Жукова и юбилейными наградами.

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# ветеран Великой Отечественной войны , Уватский район

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