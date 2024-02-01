В Тюмени ликвидируют пожар в частном доме на ул. Магнитогорской
Происшествия, 22:24 22 февраля 2024
| Фото: МЧС России по Тюменской области
огнеборцы ликвидируют пожар в частном жилом доме и надворных постройках на ул. Магнитогорской. Сообщение о возгорании поступило около 22 часов 22 февраля, сообщает МЧС России по Тюменской области.
На месте работают три единицы техники и 13 человек личного состава Главного управления МЧС России по региону.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
| Фото: МЧС России по Тюменской области