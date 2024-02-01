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В Тюмени ликвидируют пожар в частном доме на ул. Магнитогорской

Происшествия, 22:24 22 февраля 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

огнеборцы ликвидируют пожар в частном жилом доме и надворных постройках на ул. Магнитогорской. Сообщение о возгорании поступило около 22 часов 22 февраля, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На месте работают три единицы техники и 13 человек личного состава Главного управления МЧС России по региону.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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