Видеоролик о мужестве выпустили тюменские общественники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Видеоролик о том, как воспитать мужество и патриотизм в ребенке вышел в группе "Киберпатруль Тюменской области" по ВКонтакте 23 февраля. В интервью специалисты молодежных объединений ответили на вопросы детей и родителей.

"Этим роликом мы хотим сказать мамам и папам, что поведение ребенка напрямую зависит от примера, который подают родители. Поэтому важно транслировать те ценности и знания, которые сделают подрастающее поколение лучше", - подчеркнула руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области отметила Валерия Иванова.

В интервью участвовали руководитель центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев и руководитель регионального штаба Юнармии Тюменской области Анастасия Попова. Они рассказали о том, что такое любовь к Родине и почему важно защищать ценности, которые сформировались внутри семьи. В детстве и мальчику, и девочке необходимо чувствовать защиту и поддержку родителей, чтобы ощущать себя в безопасности. Также важно всегда находиться в диалоге: рассуждать о ситуациях и приходить к совместным выводам, которые помогут подростку понять, как поступать.

Отметим "Киберпатруль Тюменской области" - это онлайн-проект, который помогает взрослым оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и интернете. В сообществе доступны обучающие видео, тематические статьи, информационные карточки и чек-листы, пишет КП-Тюмень.