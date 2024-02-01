Лучшие сноубордисты участвуют в "Битве на Туре" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти тысячу кубометров снега привезли на городскую набережную для экстрим-фестиваля "Битва на Туре".

Ежегодные соревнования по сноуборду стартовали 23 февраля. В течение всего дня на трассе проходили квалификационные заезды.

В 2024 году "Битва на Туре" проходит в двух направлениях - международных соревнованиях в дисциплине "Биг-Эйр" и этапе Кубка России.

"В этом году соревнования посвящены Дню защитника Отечества, всем тем, кто в нелегкое время выбрал эту миссию - защитить свою Родину", - отметил, открывая соревнования глава Тюмени Руслан Кухарук.

Он добавил также, что за годы проведения "Битва на Туре" стала чем-то большим, чем просто выступления спортсменов-экстремалов и опыт Тюмени перенимает сегодня вся страна.

Отметим, что зарубежные спортсмены участвуют в соревнованиях по специальному приглашению судейской коллегии. Тюменскую область представляют девять человек.

Напомним, фестиваль проходит в Тюмени с 2017 года и уже стал лауреатом различных федеральных и региональных премий.

Николай Ступников