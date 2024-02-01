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Тюменский "Рубин" одержал уверенную победу над "Норильском"

Спорт, 12:35 26 февраля 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" после проигрыша "Норильску" в 1/8 финала Кубка Петрова взял реванш, обыграв соперника со счетом 5:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде счет оказался нулевым. После перерыва Алексей Шанаурин сделал отличный пас на Владимира Бобылева и счет стал 1:0. Вскоре капитан взял инициативу в свои руки и удвоил преимущество "Рубина". Гол получили норильчане и от Евгения Каницкого.

В заключительной трети гостям удалось один гол забросить в тюменские ворота. Ответил "Рубин" еще двумя шайбами. Их забросили Никита Попугаев и Денис Горбунов.

"Хороший матч. Ребята сделали максимум. Наверное, то, чего вчера не хватило, сегодня сделали сполна. И заслуженно победили", - главный тренер хоккейного клуба "Рубин" Денис Ячменёв.

27 и 28 февраля в Норильске пройдут ответные матчи 1/8. В Тюмени команды проведут поединок 2 марта.

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# игра , ХК Рубин , хоккей

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