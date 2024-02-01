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Робот будет подтверждать запись к врачу в поликлиниках Тюмени к концу года

Общество, 20:34 26 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Робот будет подтверждать запись к врачу во всех поликлиниках города Тюмени, МКДЦ, а также областной больнице №3 в Тобольске к концу 2024 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Сейчас проект запущен в тюменских поликлиниках №№ 1, 3, 5 и 17. Звонок поступает с номера: 8 (3452) 56-24-54. В разговоре с роботом нужно подтвердить явку или отказаться от записи, чтобы в это время врач смог принять другого пациента.

Запись можно отменить самостоятельно через колл-центр медорганизации, мобильное приложение "Телемед72", личный кабинет на Госуслугах.

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