Более 200 квадратных метров составила площадь пожара в Тюменском районе
Происшествия, 08:30 27 февраля 2024
| Фото: Противопожарная служба Тюменской области
Пожар произошел на ул. Полевой в дер. Гусево Тюменского района вечером 26 февраля. Общая площадь возгорания составила 216 квадратных метров, сообщает противопожарная служба Тюменской области.
Вызов поступил подразделениям противопожарной службы Тюменской области в 23 часа 15 минут.
Огонь повредил гараж, жилой деревянный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль.
На месте вызова работали отдельные посты № 102 пос. Московский, №103 с. Успенка, №124 с. Перевалово и шесть единиц техники МЧС России по Тюменской области.