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Более 200 квадратных метров составила площадь пожара в Тюменском районе

Происшествия, 08:30 27 февраля 2024

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Пожар произошел на ул. Полевой в дер. Гусево Тюменского района вечером 26 февраля. Общая площадь возгорания составила 216 квадратных метров, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

Вызов поступил подразделениям противопожарной службы Тюменской области в 23 часа 15 минут.

Огонь повредил гараж, жилой деревянный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

На месте вызова работали отдельные посты № 102 пос. Московский, №103 с. Успенка, №124 с. Перевалово и шесть единиц техники МЧС России по Тюменской области.

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# пожарные , пожары

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