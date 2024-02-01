Тоболяк на угнанной "Газели" приехал в отдел полиции

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год и восемь месяцев колонии строгого режима получил ранее судимый житель Тобольска, угнавший автомобиль ради свидания с девушкой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

15 ноября 2023 года тоболяк угнал "Газель", стоявшую у дома по ул. Октябрьской. В этот момент хозяин машины с супругой разгружали вещи из авто.

Сломав шлагбаум, угонщик заехал на территорию МО МВД "Тобольский", где сдался сотрудниками полиции. Позже он признался, что хотел встретиться со знакомой, которая находилась в тот момент в отделе.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего за поврежденный автомобиль на 93 тыс. 500 рублей.