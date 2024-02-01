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Спортсмены из 22 регионов России примут участие в соревнованиях по скалолазанию в Тюмени

Спорт, 10:24 28 февраля 2024

пресс-служба Общероссийской общественной организации Федерация скалолазания России | Фото: пресс-служба Общероссийской общественной организации Федерация скалолазания России

Всероссийские соревнования по скалолазанию в трёх дисциплинах – боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность - пройдут в Тюмени с 6 по 10 марта. Этим стартом сильнейшие скалолазы страны откроют новый сезон, сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации Федерация скалолазания России.

В предварительных заявках соревнований - 219 человек из 22 регионов. Это наиболее мощный состав на открытии сезона за последние пять лет. В списке участников - практически все спортсмены из топ-10 российского рейтинга в каждой из дисциплин. В их числе также четыре заслуженных мастера спорта и 13 мастеров спорта международного класса.

Честь Тюменской области будут защищать ЗМС, участница Олимпийских игр, вице-чемпионка мира, обладательница Кубка мира, десятикратная рекордсменка мира в лазании на скорость Юлия Каплина, чемпионка Европы в лазании на скорость Екатерина Баращук, бронзовый призер чемпионата мира в лазании на скорость Александр Шиков.

пресс-служба Общероссийской общественной организации Федерация скалолазания России | Фото: пресс-служба Общероссийской общественной организации Федерация скалолазания России

Состязания состоятся в легкоатлетическом манеже. Для зрителей необходима регистрация по ссылке. Программа размещена на сайте.

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# скалолазание , соревнования

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