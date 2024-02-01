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В Тюмени жителю Кургана предъявили обвинение в убийстве сожителя сестры

Происшествия, 20:11 27 февраля 2024

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Жителю Кургана предъявили обвинение в убийстве сожителя своей сестры в Тюмени, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 22-летний молодой человек приехал в гости к своей сестре из Кургана. В ночь на 26 февраля в ходе распития спиртного злоумышленник схватил нож и не менее трех раз ударил в спину 24-летнего сожителя сестры.

Несмотря на реанимационные мероприятия бригады скорой помощи, пострадавший скончался.

Злоумышленник заключен под стражу.

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# Следственный комитет РФ , убийство

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