В Тюменской области на образование ежегодно направляют более 40 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 млрд рублей ежегодно направляют на сферу образования в Тюменской области. Согласно данным областной Счетной палаты, результаты показывают значительные качественные положительные изменения в сфере образования и позитивные перемены, заметные каждому ребенку и каждому родителю в этой сфере.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Тюменской области, председатель отделения СКСО в Уральском федеральном округе Дмитрий Огородников на круглом столе, посвященном нацпроектам "Здравоохранение" и "Образование".

Особо он отметил тему бесплатного горячего питания в школах региона. За счет средств областного бюджета его получают все ученики начальных классов. Двухразовым бесплатным горячим питанием обеспечены дети-инвалиды, дети из семей участников СВО и другие льготные категории.

"Частично возмещается стоимость питания тем школьникам, которые не попадают под льготную категорию. Почти 40 процентов стоимости их обедов оплачивают из областного бюджета. При этом в системе организации школьного питания за последние годы произошли важные позитивные перемены. Появилась возможность выбора блюд, обновлены пищеблоки в 120 школах, с помощью специального модуля родители могут выбрать, что будет есть их ребенок. С учетом всех принимаемых мер уровень удовлетворенности учеников и родителей качеством питания превысил 90 процентов", - добавил Дмитрий Огородников.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

С 2018 года построена 31 школа, из них 25 учебных заведений введено в рамках нацпроекта. В 2023 году три школы Тюмени построены в рамках реализации нацпроекта, из них две - с привлечением федеральных средств. С 2017 года реализуется масштабная программа замены деревянных сельских школ на современные здания — на сегодня заменено 28 таких учреждений.

"Они, к сожалению, еще есть в отдаленных и небольших населенных пунктах. Мы исходим из того, что любой ребенок в Тюменской области должен иметь возможность учиться в современных условиях. Поэтому мы эту программу реализуем в ближайшие три года, несмотря на все сложности, которые нам подкидывает жизнь", - заверил губернатор региона Александр Моор.

Работа в данном направлении дает свои плоды. Высокие результаты по всем видам функциональной грамотности показывают 69 % учащихся в регионе. Помимо этого, все больше становится количество выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ. Ребят вместе с преподавателями поощряют денежными премиями в размере 100 тыс. рублей.

Все школы области, включая сельские, благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" имеют широкополосный доступ к интернету.

Напомним, в круглом столе принимали участие Миндзрав и Минпросвещение России, полпред Владимир Якушев, представители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другие. Александр Моор рассказал, что почти 95 тыс. детей родилось в Тюменской области за последние пять лет. Регион сохраняет естественный прирост населения последние два года после пандемии коронавируса.

Виктория Макарова