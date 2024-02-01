  • 28 февраля 202428.02.2024среда
  • USD92,0425
    EUR99,9214
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Лучших пловцов региона определят на соревнованиях в Тюмени

Спорт, 17:01 28 февраля 2024

Федерация плавания Тюменской области РОО ФПТО | Фото: Федерация плавания Тюменской области РОО ФПТО

Областное первенство по плаванию пройдет в Тюмени с 19 февраля по 2 марта. Заплывы стартуют ежедневно в 14 часов 15 минут в спортивно-оздоровительном комплексе "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, корпус 5), сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

За победу поборются 350 спортсменов со всего региона. Им предстоит преодолеть дистанции от 50 до 1500 метров разными стилями: баттерфляем, брассом, комплексным плаванием, вольным стилем, а также они выполнят заплыв на спине.

По итогам первенства определят пловцов, которые войдут в сборную Тюменской области. Они представят регион на состязаниях Уральского федерального округа в марте в Сургуте, и на первенстве России в апреле в Краснодаре, а также на всероссийских соревнованиях "Веселый дельфин".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# плавание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 28.02.2024Лучших пловцов региона определят на соревнованиях в Тюмени
16:05 28.02.2024Около 50 альпинистов со всего мира выступят в соревнованиях в Тюмени
12:58 28.02.2024Более 60 команд участвуют в отборочном этапе чемпионата по робототехнике в Тюмени
10:24 28.02.2024Спортсмены из 22 регионов России примут участие в соревнованиях по скалолазанию в Тюмени