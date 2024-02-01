Лучших пловцов региона определят на соревнованиях в Тюмени

| Фото: Федерация плавания Тюменской области РОО ФПТО | Фото: Федерация плавания Тюменской области РОО ФПТО

Областное первенство по плаванию пройдет в Тюмени с 19 февраля по 2 марта. Заплывы стартуют ежедневно в 14 часов 15 минут в спортивно-оздоровительном комплексе "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, корпус 5), сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

За победу поборются 350 спортсменов со всего региона. Им предстоит преодолеть дистанции от 50 до 1500 метров разными стилями: баттерфляем, брассом, комплексным плаванием, вольным стилем, а также они выполнят заплыв на спине.

По итогам первенства определят пловцов, которые войдут в сборную Тюменской области. Они представят регион на состязаниях Уральского федерального округа в марте в Сургуте, и на первенстве России в апреле в Краснодаре, а также на всероссийских соревнованиях "Веселый дельфин".