Три года условно назначили тоболяку за незаконную рубку кедров
Происшествия, 16:38 28 февраля 2024
| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области
33-летнего жителя Тобольского района признали виновным по ст. "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В июле 2023 года обвиняемый без разрешающих лесозаготовительных документов незаконно срубил семь кедров на территории Тобольского лесничества. Деревья он спиливал для облегчения сбора с них кедровых шишек.
Ущерб нанесен на сумму более 500 тыс. рублей. Суд назначил подсудимому три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и взыскал причиненный ущерб.