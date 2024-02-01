Три года условно назначили тоболяку за незаконную рубку кедров

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

33-летнего жителя Тобольского района признали виновным по ст. "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июле 2023 года обвиняемый без разрешающих лесозаготовительных документов незаконно срубил семь кедров на территории Тобольского лесничества. Деревья он спиливал для облегчения сбора с них кедровых шишек.

Ущерб нанесен на сумму более 500 тыс. рублей. Суд назначил подсудимому три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и взыскал причиненный ущерб.