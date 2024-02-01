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Тренировка экстренной эвакуации населения прошла в Абатском районе

Общество, 17:34 28 февраля 2024

ТГ-канал главы Абатского района | Фото: ТГ-канал главы Абатского района

Действия при угрозе перехода природного пожара в населенный пункт отработали в деревне Смоленка Шевыринского сельского поселения Абатского района 28 февраля.

Как отметил глава муниципалитета Игорь Васильев, цель тренировки достигнута, навыки по учениям служб РСЧС отработаны. Мероприятие провели в рамках поручения губернатора Тюменской области в преддверии наступления пожароопасного сезона.

В тренировке приняли участие эвакуационная комиссия, пожарные 130 ПСЧ, районный отдел полиции, медицинская служба, абатская РЭС, служба газа, сообщает инфоцентр регионального правительства.

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# учения , эвакуация жителей

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