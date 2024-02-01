Тюменский фонд "Путевка в жизнь" за два года оказал помощь для нужд СВО на 108 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

108 млн рублей составила общая стоимость груза, отправленного военнослужащим на СВО фондом "Путевка в жизнь" Тюмени. Об этом рассказал руководитель фонда Олег Мисько на церемонии вручения благодарственных писем Народного фронта 28 февраля.

"У нас более 120 активных участников в проекте. Делаем свое дело по зову сердца. Как только ребята начали приходить на сборные пункты, мы собрали общественников и с того момента начали работать. Буквально за несколько месяцев у нас открылось 20 точек сбора гуманитарной помощи, а на сегодняшний день их 54. Мы оказываем помощь госпиталям в новых регионах и жителям ДНР и ЛНР, которые остались без крова. Мы учитываем всю помощь от жителей региона и организаций. Собрано около 108 миллионов рублей", - рассказал руководитель фонда.

Он подчеркнул, что награда – это благодарность всем волонтерам и попечителям, а также неравнодушным жителям Тюменской области.

По словам депутата Тюменской областной думы, главы регионального исполкома ОНФ Романа Чуйко, благодарственные письма за участие и поддержку фонда "Народный фронт. Всё для Победы!" вручены 18 представителям благотворительных организаций и волонтерам.

"Тюменская область первая еще в пандемию провозгласила "Тюмень своих не бросает!". Именно тогда начали звучать по-новому эти слова. И сейчас, после начала специальной военной операции, эти слова стали особым смыслом, национальной идеей нашего народа. Спасибо вам всем за реальные дела и поступки. Победа куется в тылу – это действительно правда. С таким тылом победа обязательно будет за нами", - поблагодарил всех чествуемых руководитель.

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Тюменский предприниматель Николай Меньщиков оказывает помощь с самого начала специальной военной операции. А побудили его к этому основы, которые с детства заложили дедушка и бабушка, которые были ветеранами Великой Отечественной войны.

"Я посчитал своим гражданским долгом прийти в Народный фронт. С тех пор делаю все что могу для ребят. Мы возили сначала гуманитарку. Потом аккумуляторные батареи стали возить для техники. Сам вез груз. И до сих пор возим все, что необходимо, – масла, автозапчасти. По заявкам отправляли и машины. Нужны вездеходы – "Нивы", УАЗики, все, что имеет большую проходимость", - уточнил предприниматель.

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Отметим, что ранее в Тюмени состоялось вручение премии "Команда Путина". Ее получили 13 волонтеров, добровольцев и жителей Тюменской области.

Напомним, при содействии фонда "Путевка в жизнь" тюменские инженеры создали дроны-камикадзе.

Оксана Корнеенкова