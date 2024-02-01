"Урок мужества" организовал в Тюмени депутат гордумы Дмитрий Антипов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Урок мужества" провели для кадетов 10 и 11 классов гимназии № 83 на базе Штаба общественной поддержки по инициативе депутата Тюменской городской думы Дмитрия Антипова 28 февраля. По словам народного избранника, проведение таких традиционных мероприятий в стенах Штаба дает школьникам возможность поделиться своими достижениями.

"В рамках своей внеурочной работы кадеты проводят различные общеобразовательные мероприятия, в том числе летние сборы, - отметил Дмитрий Антипов. – Учатся разбирать и собирать автомат, участвуют в городских событиях. Такой формат к тому же позволяет привлекать к кадетскому движению и других учащихся".

Он подчеркнул также, что одним из основных направлений в деятельности Штаба общественной поддержки является всесторонняя помощь семьям военнослужащих, в том числе психологическая, юридическая, а также их материальная поддержка. И "Урок мужества" в данном формате поможет узнать об этой работе ещё большему числу жителей города.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один из участников "Урока мужества", учащийся 11-го класса гимназии № 83 Никита Варлыгин считает, что сегодня очень важно прививать школьникам политическую культуру нашей страны и работа в этом направлении успешно осуществляется.

"Мы ходим на различные мероприятия, сами выступаем с инициативой их проведения, а теперь намерены еще чаще бывать здесь, в Штабе общественной поддержки. От "Уроков мужества" я жду воспитания политической культуры и наращивания знаний и опыта в политической жизни нашей страны", - рассказал гимназист.

"Для нас, как для будущих защитников Отечества, подобные "Уроки мужества" очень важны, они в первую очередь способствуют воспитанию настоящих граждан нашей страны", - добавил учащийся гимназии Дмитрий Целых.

"Приятно установить контакт с молодыми людьми, ввести их в диалог, рассказать им о деятельности Штаба общественной поддержки, пообщаться и ответить на все интересующие их вопросы", - добавил Дмитрий Антипов.

Николай Ступников