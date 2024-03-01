Более 13,5 тысяч тюменских семей получили выплату при рождении ребенка в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13,5 тыс. семей в Тюменской области получили единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году. Это разовая мера поддержки, которую Социальный фонд предоставляет одному из родителей. На эти цели региональное отделение СФР направило семьям свыше 352 млн рублей. Выплата предоставляется маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

"Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентскую службу Социального фонда, МФЦ или на портале Госуслуг", — сказала управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Пособие положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. В Тюменской области размер выплаты с февраля 2024 года увеличился и составляет 28 тыс. 294 рубля, в Уватском районе — 36 тыс. 906 рублей. Пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.