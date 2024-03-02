Олимпийские чемпионы посетят фестиваль "Тюмень сильная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивный фестиваль "Тюмень сильная" пройдет в областной столице на нескольких локациях. Событие запланировано на 18 мая.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил организатор события, президент областной Федерации силового экстрима Александр Калинин.

"Будет не одна локация, а несколько. Это Выставочный зал, Легкоатлетический манеж, спорткомплекс "Муромец", гимназия № 1, экопарк Затюменский. Их число может увеличиться. Нас поддерживают губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук. Фестиваль становится масштабнее. Также помимо новых локаций добавляются новые виды спорта — панкратион, перетягивание каната, самбо", — рассказал Александр Калинин.

В рамках фестиваля "Тюмень сильная" состоится матчевая встреча по боксу со спортсменами с подшефной территории Тюменской области — Краснодона. Оттуда приедут дети. Из Донецкой Народной Республики в Тюмень съедутся уже взрослые боксеры от 18 лет.

Фестиваль стартует 18 мая в 9 часов в экопарке Затюменский с забега "5 верст". Организаторы события поставили перед собой задачу установить мировой рекорд по массовости. Участие в нем приглашают принять семьями. В это же время на других площадках "Тюмени сильной" начнутся соревнования по пауэрлифтингу, бодибилдингу, воркауту, смешанным боевым единоборствам.

Александр Калинин обещает, что в 2024 году в Тюмень на событие съедутся еще больше звезд спорта. Известно, что областную столицу посетит двукратный Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Алексей Олейник, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков.

В программе предусмотрены и активности для семей. В расписание вошли детские забеги, интерактивы с сибирскими казаками. Вход для зрителей традиционно остается бесплатным.

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Отметим, впервые фестиваль "Тюмень сильная" прошел в 2022 году. Участие в нем приняли 700 спортсменов и 5 тыс. 300 посетителей. В 2023 году организаторы решили разбить проведение соревнований на два дня — 20 и 21 мая. За это время на нем побывали 14 тыс. зрителей. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова