Энергетики устраняют технологическое нарушение на сетях двух населенных пунктов Тюменского района

| Фото: Россети Тюмень | Фото: Россети Тюмень

Энергетики устраняют технологическое нарушение на сетях п. Андреевского и с. Чикча Тюменского района. Для этого привлечены пять бригад оперативного персонала с 15 специалистами и пятью единицами спецтехники, сообщает компания "Россети Тюмень".

"Подачу электроэнергии социально значимым объектам на время ремонта обеспечат три резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 1000 кВт", - уточнили в компании.

Информацию можно узнать по горячей линии с единым телефонным номером 8-800-220-0-220.