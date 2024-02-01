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Энергетики устраняют технологическое нарушение на сетях двух населенных пунктов Тюменского района

Общество, 12:04 29 февраля 2024

Россети Тюмень | Фото: Россети Тюмень

Энергетики устраняют технологическое нарушение на сетях п. Андреевского и с. Чикча Тюменского района. Для этого привлечены пять бригад оперативного персонала с 15 специалистами и пятью единицами спецтехники, сообщает компания "Россети Тюмень".

"Подачу электроэнергии социально значимым объектам на время ремонта обеспечат три резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 1000 кВт", - уточнили в компании.

Информацию можно узнать по горячей линии с единым телефонным номером 8-800-220-0-220.

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# авария , электрические сети

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