Энергетики устраняют технологическое нарушение на сетях двух населенных пунктов Тюменского района
Общество, 12:04 29 февраля 2024
| Фото: Россети Тюмень
Энергетики устраняют технологическое нарушение на сетях п. Андреевского и с. Чикча Тюменского района. Для этого привлечены пять бригад оперативного персонала с 15 специалистами и пятью единицами спецтехники, сообщает компания "Россети Тюмень".
"Подачу электроэнергии социально значимым объектам на время ремонта обеспечат три резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 1000 кВт", - уточнили в компании.
Информацию можно узнать по горячей линии с единым телефонным номером 8-800-220-0-220.