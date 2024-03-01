В Тюмени проведут чемпионат и первенство региона по танцам на колясках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чемпионат и первенство Тюменской области по танцам на колясках состоится на площадке спортивно-оздоровительного комплекса "Здоровье" 2 марта. Состязания стартуют с 10 утра и продлятся до 15 часов, сообщает тюменская региональная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Зрители увидят яркие номера как танцевальных пар, так и одиночных спортсменов. Участниками станут танцоры на колясках от 21 года и старше, а также спортсмены от 13 до 20 лет. На паркете мужчины и женщины в своих классах выступят с европейской, латиноамериканской, общей и произвольной программами.