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В Тюмени проведут чемпионат и первенство региона по танцам на колясках

Спорт, 10:13 01 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чемпионат и первенство Тюменской области по танцам на колясках состоится на площадке спортивно-оздоровительного комплекса "Здоровье" 2 марта. Состязания стартуют с 10 утра и продлятся до 15 часов, сообщает тюменская региональная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Зрители увидят яркие номера как танцевальных пар, так и одиночных спортсменов. Участниками станут танцоры на колясках от 21 года и старше, а также спортсмены от 13 до 20 лет. На паркете мужчины и женщины в своих классах выступят с европейской, латиноамериканской, общей и произвольной программами.

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# танцы на колясках

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