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В Тюмени на ул. Пражской сгорел пассажирский автобус

Происшествия, 20:42 01 марта 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Огнеборцы ликвидировали пожар в маршрутном автобусе на ул. Пражская в Тюмени 1 марта. Сообщение поступило в восьмом часу вечера, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса ПАЗ". В транспорте в это время был только водитель. Он не пострадал.

Оперативно прибывшие на место вызова подразделения областного главка МЧС России ликвидировали пожар на площадь 8 кв.м. В тушении задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Причина происшествия устанавливается.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

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# автобусы , пожар

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