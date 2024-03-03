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Более тысячи участников насчитывает тюменский проект "Герои бизнеса"

Экономика, 21:53 02 марта 2024

Telegram-канал председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой

Более тысячи участников и свыше 70 награжденных насчитывает тюменский проект "Герои бизнеса" за пятилетие проекта.

"Успешные предприниматели обладают сильным характером, компетенциями, решительностью, способны развиваться и создавать рабочие места, улучшать разные сферы жизни горожан. Особое внимание - женщинам в бизнесе, которые, порой, берут на себя колоссальные риски и умело справляются с трудностями", - отметила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Ежегодно в Тюмени количество зарегистрированных предпринимателей растет. В 2022 году новых бизнесменов стало больше на 1 тыс. 500, в 2023 году – уже на 3 тыс. Это говорит о хороших условиях, созданных правительством Тюменской области и городскими властями для ведения предпринимательства.

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# бизнес , бизнесмены , Светлана Иванова

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