Более тысячи участников насчитывает тюменский проект "Герои бизнеса"

| Фото: Telegram-канал председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой

Более тысячи участников и свыше 70 награжденных насчитывает тюменский проект "Герои бизнеса" за пятилетие проекта.

"Успешные предприниматели обладают сильным характером, компетенциями, решительностью, способны развиваться и создавать рабочие места, улучшать разные сферы жизни горожан. Особое внимание - женщинам в бизнесе, которые, порой, берут на себя колоссальные риски и умело справляются с трудностями", - отметила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Ежегодно в Тюмени количество зарегистрированных предпринимателей растет. В 2022 году новых бизнесменов стало больше на 1 тыс. 500, в 2023 году – уже на 3 тыс. Это говорит о хороших условиях, созданных правительством Тюменской области и городскими властями для ведения предпринимательства.