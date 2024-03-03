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150 биатлонистов из 20 регионов выступят на чемпионате в Жемчужине Сибири

Спорт, 17:01 03 марта 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

150 спортсменов из более чем 20 регионов страны выступят на Альфа-Банк чемпионате России. Состязания пройдут в Тюмени в "Жемчужине Сибири" с 23 по 31 марта.

В программе: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, одиночная смешанная эстафета (1+1), смешанная эстафета (2+2), эстафета, масс-старт, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Билеты можно будет приобрести не только на трибуны, но и на трассу.

Возрастное ограничение: 0+.

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