Футболисты "Тюмени" сыграют с москвичами 4 марта в туре МЕЛБЕТ-Первой лиги

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Тюменские футболисты сыграют с командой "Химки" из Московской области в рамках тура МЕЛБЕТ-Первой лиги 4 марта.

Видеотрансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире "Матч ТВ" в 19 часов по тюменскому времени, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Отметим, в первом круге сибиряки на своём поле обыграли соперника из Московской области со счётом 3:1. В турнирной таблице "Химки" занимают второе место, "Тюмень" - четвёртое.