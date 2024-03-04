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Техническая проверка систем оповещения пройдет в Тюменской области 6 марта

Общество, 17:23 04 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексная техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с перехватом эфира телерадиовещания пройдет в Тюменской области 6 марта с 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав сигнал необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

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# система оповещения

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