В Тюменской области промышленным кешбэком воспользовались шесть компаний

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть крупных нефтегазодобывающий компаний - ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "ГПН-Ямал", ООО "ГПН Заполярье", ООО "ГПН-Хантос", АО "ГПН-Ноябрьскнефтегаз" и АО "Мессояханефтегаз" - стали участниками программы Тюменской области "Промышленный кешбэк". В 2022 и 2023 годах им перечислена субсидия из регионального бюджета – более 705 млн рублей.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

"Механизм стимулирования закупок нефтегазодобывающими компаниями у тюменских промышленных предприятий оборудования, материальных ресурсов, работ, услуг активно развивается. У тюменских производителей закуплено за два года оборудования, материальных ресурсов, работ, услуг на сумму более 17,5 миллиардов рублей", - рассказали специалисты ведомства.

Промышленный кешбэк – возмещение до 5 % от стоимости импортозамещающей продукции и услуг, приобретенных у тюменских предприятий и участников Нефтегазового кластера. Данный вид поддержки один из многих, который помогает предприятиям региона отвечать потребностям рынка.

"В Тюменской области действует широкая линейка мер поддержки - от создания продукта до выведения его на коммерческие рынки. Есть гранты на научно-исследовательские разработки, субсидии на создание опытно-промышленных образцов, на модернизацию оборудования. Единственный механизм поддержки, который существует только в Тюменской области, - это промышленный кешбэк. Индустриальным, нефтегазовым партнерам возмещается часть затрат на приобретение новой продукции и технологий. А это все нужно создавать по новейшим стандартам, чтобы разработанное единожды под кого-то работало для всей отрасли", - отметил заместитель директора регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.

По вопросам участия в программе промышленного кешбэка предприятиям региона можно обращаться в департамент инвестполитики.

Анжела Лебедева