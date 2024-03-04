Тюмень и Тобольск встретят весенний железнодорожный круиз "В Сибирь"

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Туристический поезд "В Сибирь" совершит две остановки на территории региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

8 марта туристический поезд остановится в Тюмени, а 9 марта в Тобольске.

На перроне тюменского вокзала гостей встретят сибиряки, которые подарят женщинам цветы и открытки. Здесь же отдыхающих угостят чаем от потомков купцов Колокольниковых.

Затем туристы отправятся в Ялуторовск, где испекут метровый блин, примут участие в народных забавах и крестьянском застолье.

По возвращении в Тюмень гостей ждет обзорная экскурсия, оздоровление на термальном курорте и атмосферная прогулка по набережной.

На следующий день в Тобольске отдыхающие познакомятся с достопримечательностями города.

Следующий железнодорожный круиз "В Сибирь" запланирован уже на апрель.