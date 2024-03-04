Тюменская исполнительница покорила сердца иностранных участников ВФМ

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Тюменская исполнительница Миляуша Бегежанова покорила сердца иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщает информационный центр правительства региона.

Творческие молодые люди из разных стран на ВФМ принимают участие в конкурсе "Открытый микрофон" — поют, читают стихи на родном языке, исполняют национальные танцы. Зрители ежедневно выбирают лучшие номера.

Победителем первого дня конкурса с русской народной песней стала представительница Тюменской области.

"Было очень волнительно. Но зрители меня сильно поддержали, и я как будто обняла весь мир", – сказала она.

Теперь Миляуша будет представлять Россию на закрытии ярмарки "Арт. Молодость" на ВФМ-2024.

Видео информационного центра правительства Тюменской области