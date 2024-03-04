Тюменская исполнительница покорила сердца иностранных участников ВФМ
Тюменская исполнительница Миляуша Бегежанова покорила сердца иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщает информационный центр правительства региона.
Творческие молодые люди из разных стран на ВФМ принимают участие в конкурсе "Открытый микрофон" — поют, читают стихи на родном языке, исполняют национальные танцы. Зрители ежедневно выбирают лучшие номера.
Победителем первого дня конкурса с русской народной песней стала представительница Тюменской области.
"Было очень волнительно. Но зрители меня сильно поддержали, и я как будто обняла весь мир", – сказала она.
Теперь Миляуша будет представлять Россию на закрытии ярмарки "Арт. Молодость" на ВФМ-2024.
Видео информационного центра правительства Тюменской области