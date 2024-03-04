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Обстановка у дома в 4-м микрорайоне Тобольска – спокойная

Происшествия, 22:15 04 марта 2024

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Обстановка у дома по адресу 4-й микрорайон, 31а в Тобольске спокойная. Люди ждут в автобусах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий.

Медики осуществляют дежурство. За медицинской помощью обращений не было.

Напомним, ранее 4 марта жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# Тобольск , эвакуация

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