Обстановка у дома в 4-м микрорайоне Тобольска – спокойная
Происшествия, 22:15 04 марта 2024
| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области
Обстановка у дома по адресу 4-й микрорайон, 31а в Тобольске спокойная. Люди ждут в автобусах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий.
Медики осуществляют дежурство. За медицинской помощью обращений не было.
Напомним, ранее 4 марта жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного предмета.
Видео информационного центра правительства Тюменской области