Найденные при раскопках улицы Ленина древности покажут тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

С предметами конца XVI — первой половины XX века, найденными археологами при раскопках ул. Ленина в Тюмени, могут ознакомиться все желающие. Они стали частью обновленной экспозиции "Археология, антропология и этнография Тюменской области" в Институте проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН (ул. Червишевский тракт, 13).

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала научный сотрудник института, кандидат исторических наук Ирина Чикунова.

"Мы добавили небольшую витрину, посвященную результатам раскопок 2023 года на территории Тюмени на улице Ленина. Это очень интересно, потому что, как бы нас ни убеждали, что там ничего не осталось от старой Тюмени, там осталось очень многое. В экспозиции представлена часть предметов только с одного раскопа", — рассказала она.

При реконструкции улицы Ленина ученые организовали археологическое наблюдение, которое позволило выявить археологические слои начиная с XVI века. Были найдены следы первой острожной стены. Каждый раз, когда под ковшом экскаватора оказывался какой-то материал: керамика или кости, работы останавливались, и к работе приступали археологи. В некоторых местах раскопки были проведены целенаправленно, в частности, на углу улиц Ленина и Перекопской. Там обнаружили следы построек в несколько слоев — четко видны этапы строительства Тюмени начиная с XVI века.

Ирина Чикунова напомнила, что ранее археологи исследовали часть этого района города при реконструкции улицы Республики. Еще тогда стало понятно, что здесь находится кладбище. С уверенностью можно сказать, что это кладбище первых русских, живших здесь с момента основания нашего города.

"В прошлом году мы это всё раскопали тщательно, поняли систему, выяснили кое-что о погребальном обряде. Мы узнали, что первые русские хоронили в дощаниках. Территории было мало, потому что захоронения в несколько ярусов. Даже у меня на раскопе было четыре погребения друг на друге. Младенцев всегда хоронили на груди у взрослого. Младенцев очень много. Мы выяснили, что у первых русских практически не было с собой никакого инвентаря — ни колечек, ни металлических крестиков. Но некоторые горожане, видимо, зажиточные, были похоронены в кожаной обуви. То есть была у них специальная погребальная обувь", — поясняет Ирина Чикунова.

На витрине можно увидеть монеты разных эпох — начиная со времен Ивана Грозного и до середины XX века, фрагменты чайника и фарфоровой посуды, элементы одежды, аптечные склянки и многое другое.

"Здесь люди жили очень насыщенной жизнью, как мы сейчас. Они занимались различными промыслами, ремеслами. Эта территория прилегала к базарной площади, и здесь стояли какие-то, видимо, ларечки, небольшие балаганчики, где торговали, разливали чай, где была, возможно, аптека", — отмечает археолог.

В дальнейшем выставка будет пополняться другими артефактами, найденными археологами на улице Ленина. Экскурсии по экспозиции, где также представлены предметы разных эпох, найденные на территории Тюменской области, проводятся во вторник и в пятницу с 10 до 16 часов, посещение — бесплатное. Обязательна предварительная запись по телефону: +79222621792.

Влада Нерадовская