Пресс-конференция председателя региональной "Ассамблеи народов России" Евгения Воробьева
Общество, 10:35 06 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Трансляция пресс-конференции председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Евгения Воробьева начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.
Тема пресс-конференции: "Первые результаты деятельности регионального отделения Ассамблеи народов России Тюменской области и план работы организации на 2024 год".