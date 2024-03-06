  • 6 марта 20246.03.2024среда
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Пресс-конференция председателя региональной "Ассамблеи народов России" Евгения Воробьева

Общество, 10:35 06 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Евгения Воробьева начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

Тема пресс-конференции: "Первые результаты деятельности регионального отделения Ассамблеи народов России Тюменской области и план работы организации на 2024 год".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Евгений Воробьев , пресс-конференция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 06.03.2024Пресс-конференция председателя региональной "Ассамблеи народов России" Евгения Воробьева
10:12 06.03.2024Медучреждения Тюменской области в праздники изменят график работы
10:01 06.03.2024В Тюменской области акции "Сад памяти" пройдет в 22 лесничествах
09:50 06.03.2024Найденные при раскопках улицы Ленина древности покажут тюменцам