Медучреждения Тюменской области в праздники изменят график работы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Медицинские учреждения Тюменской области изменят график работы в предстоящие праздники.

Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, 7 марта рабочий день сократят на один час. 8 и 10 марта с 9 до 15 часов, и 9 марта с 9 до 16 часов в поликлиниках будут работать дежурные врачи, врачи-специалисты, перевязочный и процедурный кабинеты.

Неотложную медпомощь в отделениях с 7 по 10 марта окажут с 8 до 20 часов, выезд бригады на дом – с 8 до 24 часов.