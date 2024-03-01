"Тюменьмолоко" закупает сырье у фермеров региона

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Новосибирск, Уфу, Пермь, Салехард и другие города поступает продукция ООО "Тюменьмолоко". Сырье компания закупает у фермеров Тюменской области. За его качеством следят тщательно — на предприятии есть собственные лаборатории.

По словам директора компании “Тюменьмолоко” Евгения Соловья, сырье тюменских хозяйств хорошего качества. "Хозяйства, конечно, бывают разными. Одни производят не так много сырья — пять-шесть тонн в сутки. Другие способны выпустить около 70 тонн в сутки. Тем не менее все они стараются поставлять нам качественное молоко", — сказал он.

В частности, поставки идут с ферм, расположенных в с. Киндер Нижнетавдинского района и с. Першино Заводоуковского городского округа. Также молоко привозят из Голышмановского городского округа, Омутинского и Исетского районов.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Все сырье, которое входит на предприятие, и продукцию, которая выходит с него, строго проверяют. Молоко с антибиотиками, с высоким содержанием соматических клеток не принимают, заверил Евгений Соловей. По его словам, все хозяйства региона знают об этом.

"Проверка проходит на входе, потом в процессе производства лаборатория отслеживает все необходимые параметры. Готовый продукт тоже проверяют. Его оцениваем не только мы, но и представителями Роспотребнадзора путем контрольных закупок и так далее. Плюс ряд анализов мы делаем в независимых лабораториях — федеральных учреждениях. Сырье и готовые продукты находятся под полным контролем со всех сторон", — добавил директор компании.

За 2023 год компания переработала более 80 тыс. тонн молока. Было произведено и продано более 60 тыс. тонн готовой продукции.

"За последние пять лет объемы переработки молока и производства готовой продукции выросли в три раза. У нас сформирована хорошая команда, которая работает и на производстве, и в продажах, и в логистике. Второй важный момент — производственная база. На протяжении пяти-шести лет мы ее модернизируем", — поделился Евгений Соловей.

Так, современное оборудование позволяет фасовать творог полностью в закрытом режиме. Смесь для его приготовления только в коагуляторе проводит около 12 часов. Продукция пользуется популярностью в Уральском федеральном округе. Хорошие позиции прочно занял творог "Першинский".

В 2024 году компания отметит свое 90-летие. В сутки здесь перерабатывают около 250 тонн молока в сутки.

Отметим, продукция ООО "Тюменьмолоко" будет представлена на всех 80 площадках, на которых развернется ярмарка в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей". Потребителям по специальным ценам предложат продукты, без которых не приготовить блины, — событие совпало с празднованием Масленицы.

Инна Пахомова