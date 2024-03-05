Молочную продукцию для приготовления блинов представят на "Тюменской весне"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Молочную продукцию, без которой трудно представить Масленицу, представит ООО “Тюменьмолоко” на фестивале “Тюменская весна. Всей семьей”, которая пройдет в регионе с 15 по 17 марта.

Об этом рассказал директор компании “Тюменьмолоко” Евгений Соловей. Он подчеркнул, что “Тюменская весна. Всей семьей” совпадает с Масленицей, а предприятие имеет непосредственное отношение к этому празднику.

“Ярмарка проходит в замечательную масленичную неделю. В городе будет около 80 площадок, наша продукция будет на всех. Естественно, предложим потребителям те продукты, без которых, наверное, не обходится ни один стол в такое время - творог, сметану, масло. Все, чтобы порадовать себя вкусными блинами”, – сказал Евгений Соловей.

В преддверии фестиваля “Тюменская весна. Всей семьей” корреспондентам местных СМИ провели экскурсию по предприятию. За 2023 год компания переработала более 80 тыс. тонн молока. Было произведено и продано более 60 тыс. тонн готовой продукции.

Напомним, продовольственные ярмарки будут проходить в регионе в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" 16 и 17 марта. Жители Тюменской области смогут приобрести продукцию местных производителей по специальным ценам. На 16 из них будет проходить гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица!". Тюменские фермеры, индивидуальные предприниматели и предприятия агропромышленного комплекса и пищевой промышленности предложат жителям региона мясную, молочную, рыбную продукцию, яйца, птицу.

Приобрести продукцию местных производителей все желающие смогут с 9 до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова