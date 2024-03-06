Жителя Тюменской области оштрафовали за найденный гашиш

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в размере 20 тыс. рублей заплатит житель Тюменской области, оставивший себе найденный у дороги сверток с гашишем, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Из материалов дела известно, что в апреле 2023 года 32-летний мужчина около дорожного кольца вблизи Тобольска обнаружил наркотическое средство.

Он поместил его в металлическую коробку с табаком, которую положил в рюкзак и убрал в багажник своего автомобиля Volkswagen Polo. В этот же день его остановили сотрудниками полиции, которые обнаружили гашиш.

В суде мужчина вину признал полностью и раскаялся. Он пояснил, что решил оставить наркотик себе для личного употребления. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа.