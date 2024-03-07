Благоустройство двора на улице Мира обсудили в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Двор у домов №№ 57 и 65а по ул. Мира в Тюмени благоустроят в 2025 году. Будущее территории обсудили в центре стратегического развития "Сибирь" 6 марта, сообщает администрация города.

Проект, предложенный архитекторами центра стратегического развития "Сибирь", оценили депутат Тюменской городской думы Екатерина Вешкурцева, руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук.

Пришли и местные жители. Антонина Васильева живет в этом районе два десятка лет. После завершения комплексного благоустройства двора в 2025 году хочет видеть вдоль домов не только новые проезды и тротуары, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха, но и достаточное количество парковочных мест. По ее мнению, в дальнейшем неплохо было бы установить шлагбаум.

Для представителя управляющей организации Анастасии Новоселовой важно, что после этой встречи, организованной управой КАО, появилось представление о зонировании пространства. Кроме того, жители имеют возможность обсудить с соседями благоустройство в несколько этапов.

Олег Савчук уточнил, что в 2023 году для двора на ул. Мира разработают проектную документацию. Через год организуют отбор подрядной организации на выполнение работ. Перед этим изучат мнение людей.